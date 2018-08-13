Кремль подтвердил переговоры Путина и Меркель 18 августа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы по переговорам Владимира Путина с Ангелой Меркель в Берлине 18 августа. Ранее представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил, что будут затронуты темы Сирии, Украины, а также энергетики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетит Берлин 18 августа для проведения переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В ФРГ подтверждаю. Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа", - отметил Песков.

Ранее о готовящейся встрече рассказал официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт. По его словам, Путин и Меркель намерены обсудить сирийский конфликт, ситуацию на востоке Украины, а также некоторые вопросы энергетики.

Зайберт добавил, что переговоры в правительственной резиденции Мезеберг начнутся в 18:00 по местному времени (19:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что Путин пока не сформировал позицию по вопросу увеличения налоговой нагрузки на ряд секторов экономики. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле ожидают, когда будет оформлена позиция правительства страны по данному вопросу.