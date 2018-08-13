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"Люди такие звери": Вайкуле ответила на критику ее позиции по Крыму

19:46
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Лайма Вайкуле оказалась в центре скандала из-за своего высказывания о Крыме. На пресс-конференции перед концертом в Одессе, певица заявила, что выступать на полуострове не будет, какой бы гонорар ей ни предложили. Такая позиция была раскритикована коллегами по цеху и вызвала шквал негативных отзывов от пользователей социальных сетей. Саму виновницу переполоха удивило, какой оборот приняли события. Она утверждает, что растиражированная в СМИ версия, отличается от того, что имелось в виду.

После концерта в Одессе коллеги и поклонники Лаймы Вайкуле настоятельно предлагают ей определиться, чья же она певица: европейская или российская. На пресс-конференции до начала выступления звезда заявила репортерам, что хоть она и далека от политики, но в отношении Крыма может сказать однозначно: на полуостров она не поедет ни за какой гонорар.

Инстаграм артистки моментально вместо восторженных откликов заполнился гневными комментариями, отмечает "ТВ Центр". Основной посыл которых: тем, кто не уважает выбор крымчан, нечего зарабатывать деньги в России. Особо креативные пользователи начали перефразировать песни Лаймы Вайкуле: "Ах, вернисаж! Ах, вернисаж! Я вам спою, что Крым не ваш".

Чуть позже обладательница латвийского паспорта Лайма Вайкуле попробует оправдаться: мол, она вообще человек мира, одинаково любит все страны. Певица заявила, что она ничего не понимает в  политике, и попросила не втягивать ее в подобные дискуссии, а также рассказала, "что нам, европейцам, запрещено работать в Крыму". Но даже после того, как артистке разъяснили, что никаких подобных ограничений нет, не изъявила желания порадовать своим творчеством жителей полуострова.

Кроме этого, народная артистка когда-то Латвийской советской социалистической республики, а теперь европейской Латвии подчеркнула: она совсем не жалеет о распаде СССР. И это "просто счастье, что Союз развалился".

Подобные слова вызвали широкий резонанс не только среди поклонников певицы. Ее осудили и коллеги по цеху. Продюсер Иосиф Пригожин счел слова Вайкуле нелогичными. То вроде бы певица лично ходит в правительство Латвии и хлопочет за российских артистов, в том числе Иосифа Кобзона и Валерию, которых внесли в черные списки и закрыли въезд в страну, то отказывается выступать в российском Крыму.

"Она должна понимать, что это очень чувствительный вопрос и для народа России. Получается, что вы приезжаете в Россию, зарабатываете деньги. Вы считаете нашу страну агрессором, выступая, тем временем, на русском языке, и продолжаете говорить вот эту ерунду: ни за какие деньги не поеду", - возмущается Пригожин.

Публично осудил Лайму Вайкуле и дрессировщик Эдгард Запашный. Наследника известной цирковой династии зацепила и радость певицы по поводу распада СССР. Хотя известность и первые награды она получила еще в те времена.

"Она рада развалу СССР и для нее это является счастливым днем. При всем при этом она продолжает говорить и трудиться исключительно на русском языке. Исключительно на русском языке. Никакого творчества Лаймы нет на ее родном латышском языке, в принципе. Ни одна другая страна, кроме России, не способна дать ей то количество денег, которое она зарабатывает. Я глубоко разочарован, как уже выяснилось, не нашей Лаймой", - заявил Запашный.

Сама Лайма Вайкуле на критику отреагировала эмоционально. Интернет-пользователей сравнила со зверями, а коллег по цеху обвинила в ревности и зависти.

4 сентября певица должна выступить на открытии "Новой волны" в Сочи. Продюсер фестиваля сегодня это подтвердил, заявив, что позиция певицы по Крыму не имеет отношения к творчеству. Раньше крупный музыкальный конкурс проводился в Юрмале. Но из-за запрета латвийского МИД на въезд в страну популярнейшим российским исполнителям фестиваль перенесли с берегов Рижского залива на берег Чёрного моря.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
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