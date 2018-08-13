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Москвичи заняли первое место на чемпионате WorldSkills

20:13
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Сборная Москвы заняла первую строчку в общем зачете на чемпионате WorldSkills. Москвичи завоевали 34 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В Южно-Сахалинске победой сборной Москвы завершился VI национальный чемпионат "Молодые профессионалы". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Соревнования в мастерстве по международным стандартам WorldSkills проводились по 36 специальностям, в 6 группах: строительство, производство, дизайн, информационные технологии, транспорт, сфера услуг.

В финал прошли более 700 конкурсантов. Это школьники, студенты колледжей и вузов в возрасте от 14 до 22 лет. Сборная Москвы выиграла чемпионат в третий раз подряд, завоевав 34 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Татарстана, на третьем - сборная Московской области.

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