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В Москве встретили триумфаторов ЧЕ по летним видам спорта

19:48
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Триумфом российских спортсменов завершился первый в истории единый чемпионат по летним олимпийским видам спорта. Он прошел в Великобритании и Германии. В командном зачете наша сборная завоевала 66 медалей, почти половина из которых — высшей пробы. Наибольший вклад в общую победу внесли пловцы - 26 медалей, десять золотых. Отлично выступили российские гимнасты, прыгуны в воду и синхронисты.

Родственники, друзья, коллеги, журналисты: в зоне прилёта аэропорта "Домодедово" ждут появления спортсменов медалистов первого в истории объединённого чемпионата Европы. На лицах счастливые улыбки, в руках заслуженные награды.

В Москву вернулась сборная по прыжкам в воду, передает "ТВ Центр". Мария Полякова выиграла золотую медаль в прыжках с метрового трамплина. В 2015 году она уже завоёвывала золото и серебро на Европейских играх в Баку. Но это первенство было куда сложнее.

"Соперники старше, выше, более высокого уровня, чем на европейских играх. Я чувствовала, что все будет хорошо, получится и последний прыжок. С уверенностью и радостью", - говорит она.

Российские прыгуны в воду одержали победу и в командном зачёте. Принесли в копилку сборной 5 золотых 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Главный тренер Светлана Моисеева довольна выступлением спортсменов.

"Была очень красивая борьба, били очень красивые прыжки. Как всегда порадовали ребята. Илья Захаров, Евгений Кузнецов. Индивидуально и синхронно. Бондарь просто не оставил шанса себя обыграть", - рассказывает Моисеева.

Российские пловцы установили новый рекорд по числу наград на европейских первенствах. Особо отличились Юлия Ефимова, Анастасия Фесикова и 18- летний Климент Колесников.

Сборная по синхронному плаванию победила в восьми видах программы, то есть во всех, в которых участвовала. В последний день соревнований гимнасты завоевали пять медалей в отдельных видах многоборья. Золото взяли гребцы и велогонщики.

На первом объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта наши спортсмены завоевали 31 золотую медаль, 19 серебряных и 16 бронзовых. Всего 66 наград. И это при том, что в турнире по гольфу россияне не участвовали вовсе, а шесть медалей легкоатлетов, выступавших в нейтральном статусе, из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики не были учтены. 

Российской сборной на торжественной церемонии вручили главный трофей турнира — Кубок с основанием из 22-каратного золота. Объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта планируют проводить раз в четыре года.

Виктор Прокушев, Эдуард Хаялин, Михаил Осит, "ТВ Центр".

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Встреча триумфаторов ЧЕ по летним видам спорта
Встреча триумфаторов ЧЕ по летним видам спорта
Встреча триумфаторов ЧЕ по летним видам спорта
Встреча триумфаторов ЧЕ по летним видам спорта
Встреча триумфаторов ЧЕ по летним видам спорта
Встреча триумфаторов ЧЕ по летним видам спорта
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