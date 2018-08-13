В Москве встретили триумфаторов ЧЕ по летним видам спорта

Триумфом российских спортсменов завершился первый в истории единый чемпионат по летним олимпийским видам спорта. Он прошел в Великобритании и Германии. В командном зачете наша сборная завоевала 66 медалей, почти половина из которых — высшей пробы. Наибольший вклад в общую победу внесли пловцы - 26 медалей, десять золотых. Отлично выступили российские гимнасты, прыгуны в воду и синхронисты.

Родственники, друзья, коллеги, журналисты: в зоне прилёта аэропорта "Домодедово" ждут появления спортсменов медалистов первого в истории объединённого чемпионата Европы. На лицах счастливые улыбки, в руках заслуженные награды.

В Москву вернулась сборная по прыжкам в воду, передает "ТВ Центр". Мария Полякова выиграла золотую медаль в прыжках с метрового трамплина. В 2015 году она уже завоёвывала золото и серебро на Европейских играх в Баку. Но это первенство было куда сложнее.

"Соперники старше, выше, более высокого уровня, чем на европейских играх. Я чувствовала, что все будет хорошо, получится и последний прыжок. С уверенностью и радостью", - говорит она.

Российские прыгуны в воду одержали победу и в командном зачёте. Принесли в копилку сборной 5 золотых 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Главный тренер Светлана Моисеева довольна выступлением спортсменов.

"Была очень красивая борьба, били очень красивые прыжки. Как всегда порадовали ребята. Илья Захаров, Евгений Кузнецов. Индивидуально и синхронно. Бондарь просто не оставил шанса себя обыграть", - рассказывает Моисеева.

Российские пловцы установили новый рекорд по числу наград на европейских первенствах. Особо отличились Юлия Ефимова, Анастасия Фесикова и 18- летний Климент Колесников.

Сборная по синхронному плаванию победила в восьми видах программы, то есть во всех, в которых участвовала. В последний день соревнований гимнасты завоевали пять медалей в отдельных видах многоборья. Золото взяли гребцы и велогонщики.

На первом объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта наши спортсмены завоевали 31 золотую медаль, 19 серебряных и 16 бронзовых. Всего 66 наград. И это при том, что в турнире по гольфу россияне не участвовали вовсе, а шесть медалей легкоатлетов, выступавших в нейтральном статусе, из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики не были учтены.

Российской сборной на торжественной церемонии вручили главный трофей турнира — Кубок с основанием из 22-каратного золота. Объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта планируют проводить раз в четыре года.

Виктор Прокушев, Эдуард Хаялин, Михаил Осит, "ТВ Центр".