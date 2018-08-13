У испанского побережья спасли более 430 мигрантов

Испанские спасатели вытащили из воды более 430 нелегальных мигрантов у побережья страны. Людей обнаружили в Гибралтарском проливе и в море Альборан. Ранее сообщалось, что в июне 2018 года на основных миграционных маршрутах в Евросоюзе зафиксировали на 56% меньше нелегалов.
В испанской Службе спасения и безопасности на море сообщили об оказанной более 430 мигрантам помощи у побережья страны. Информацию приводит ТАСС.
Так, отмечается, что нелегалов нашли в Гибралтарском проливе и в море Альборан. В итоге представители Службы спасли людей и помогли им выбраться на берег.
Ранее сообщалось, что в июне 2018 года на основных миграционных маршрутах в Евросоюзе обнаружили около 13100 нелегальных мигрантов. Это на 56 процентов меньше показателя июня 2017-го. Общее количество нелегальных пересечений границы за месяц оценили в 60430.
19 июля стало известно, что в ООН считают необходимым "идти дальше фрагментарных мер" и создать предсказуемую и согласованную схему действий по регистрации спасенных в море мигрантов.
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