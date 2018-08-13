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Ирак не намерен полностью выполнять антииранские санкции США

19:36
  • понедельник
  • 13 августа 2018

По словам премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади, его страна отказалась от долларов в торговых операциях с Ираном, но не намерена выполнять все введенные Штатами антииранские санкции. До этого президент Фуад Маасум заявил, что Ирак должен придерживаться нейтралитета в американо-иранском противостоянии.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что власти страны отказались от использования долларов в торговых операциях с Ираном, однако не рассматривают возможность выполнения всех антииранских санкций, введенных Соединенными Штатами. Его слова приводит ТАСС.

"Наши обязательства в случае с Ираном заключаются в отказе от использования долларов США в транзакциях, а не приверженность американским санкциям", - подчеркнул аль-Абади.

До этого президент Ирака Фуад Маасум заявил, что его страна должна придерживаться нейтралитета в американо-иранском противостоянии. 

Ранее США вышли из договора по ядерной сделке с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны. Пока ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. При этом в пакете ограничительных мер, которые вступят в силу 5 ноября, содержатся пункты о санкциях в отношении энергетической отрасли Ирана, относящихся к нефти сделкам, а также транзакций с Центробанком страны.

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