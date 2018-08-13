Избиратели моложе 30 лет получат билеты на концерты на выборах мэра Москвы

Всем проголосовавшим на выборах мэра Москвы до 30 лет выдадут билеты на концерты. Бесплатные мероприятия пройдут в спорткомплексе "Олимпийский" 20, 21 и 22 сентября. Как сообщили в Мосгоризбиркоме, в ходе прошедшей президентской кампании группа популярных исполнителей предложила провести концерты для активных избирателей, билеты на которые можно получить на избирательных участках. Сейчас музыканты решили повторить этот опыт.

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в понедельник общался с учёными. Он посетил Курчатовский институт. В последние годы в этом научном центре были совершены важнейшие открытия в области физики и разработаны десятки инновационных приборов, имеющих огромную значимость для всей страны. Этого удалось достичь, в первую очередь, благодаря масштабной реорганизации института. Действующий мэр напомнил, какая большая работа была проделана, и что впереди ещё много планов. В частности, кандидат обсудил с коллективом условия интеграции научного центра в инновационные компании, передает "ТВ Центр".

"Мы создали такой проект, как технопарки при крупных центрах научных и высокотехнологичных предприятий. Вначале это выглядело как некоторая такая фантастика - сложно было совместить. Но шаг за шагом мы такой проект создали, и вот уже мы видим, что до конца года один из крупнейших технопарков в городе заработает на базе вашего предприятия", - сказал кандидат Сергей Собянин.

Учёные задали кандидату в мэры немало вопросов. В частности, обсуждали сотрудничество института со школами. Научный центр создал "Курчатовские классы" в 40 учебных заведениях столицы, и теперь школьники имеют возможность напрямую получать знания от сотрудников Курчатовского института. А недавно на территории научного центра появился детский технопарк - для совсем ещё юных физиков. Сергей Собянин уверен, что это направление обязательно нужно развивать.

"У нас вообще задача стоит, чтобы все разные этапы и виды образования были интегрированы. В Москве есть всё: рядом вузы, рядом научные центры, рядом предприятия. И, конечно, сам Бог велел объединить всё вместе", - заявил Собянин.

До выборов осталось чуть меньше месяца. Но уже сейчас идёт подготовка к серии бесплатных концертов, которые состоятся в рамках проекта "Зачем молчать, когда есть голос". Билеты на них бесплатно получат избиратели моложе 30 лет, которые придут на выборы.

"Проблема участия молодёжи в выборах - это проблема во всём мире. Но мы все же понимаем, что за молодёжью будущее страны. Поэтому, я думаю, что этот проект совместный - музыкантов, городской избирательной комиссии с помощью правительства Москвы - я думаю, пойдёт на пользу", - прокомментировал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Встречались с избирателями в понедельник и другие кандидаты в мэры. Так, Михаил Дегтярёв провёл день в Северном Медведкове. На встречу с политиком пришли местные жители, чтобы поделиться своими проблемами. Кандидат от ЛДПР всех внимательно выслушал, а после рассказал о своей предвыборной программе.

"Мы с Владимиром Вольфовичем - за изъятие всего у "жирных котов", которые используют недра и зарабатывают свои сверхдоходы. И это - наша программа партии. Всё, что мы хотим, вы видите в программе, но самое главное - мы хотим повернуть мэрию лицом к москвичам", - заявил Дегтярев.

А Илья Свиридов приехал в район Крылатские холмы. Кандидат от "Справедливой России" обсудил с активистами актуальные вопросы. Большая их часть касалась парковок. Люди собирают подписи за демонтаж подземного паркинга. Кандидат в мэры пообещал разобраться.

"Несмотря на обещания местных властей, что на крыше будет разбито общественное пространство, детские площадки, лавочки - и вот так люди живут 20 лет. Это неприемлемо. Я включу в карту проблем Москвы, чтобы здесь была развита общественная дворовая территория", - сообщил Свиридов.

Михаил Балакин, баллотирующийся в мэры от партии "Союз горожан", в понедельник провёл круглый стол, где впервые представил свою предвыборную программу. Её основные направления - строительство дорог и новых домов. Большое внимание кандидат - в случае своей победы - собирается уделить развитию промзон.

"Я уже неоднократно говорил, что надо грамотно подойти к развитию промзон, сохранить промзоны и в них развивать высокотехнологичное производство, которое будет приносить не только пользу городу с точки зрения заработка, но и сохранить тот научный потенциал, которым славилась всегда Москва", - сказал Балакин.

И сегодня же доверенные лица кандидата от КПРФ Вадима Кумина встречались с жителями Хамовников. Там также обсуждали актуальные вопросы жизни района.

Грядущие выборы мэра Москвы станут, пожалуй, самыми комфортными за всю историю их проведения. Ведь москвичи смогут отдать голос не только по месту регистрации, но даже у себя на даче. Для этого в нескольких ближайших к Москве областях оборудуют мобильные участки. Воспользоваться таким правом уже изъявили желание несколько тысяч москвичей.

Евгения Карих, Владимир Черных, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".