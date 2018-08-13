Суд отказался арестовать водителя, сбившего пешеходов в Мытищах

Суд не арестовал водителя автобуса, наехавшего на пешеходов в подмосковных Мытищах. По предварительной информации, у машины могли отказать тормоза. ДТП, в результате которого пострадали три человека, произошло 9 августа.

Суд отказался арестовать водителя автобуса Альберта Гетокова, который сбил пешеходов в Мытищах.

"Суд не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гетокова. Иная мера пресечения на данный момент не избиралась", - сообщили ТАСС в пресс-службе Мытищинского городского суда Московской области.

ДТП произошло 9 августа в Шараповском проезде в Мытищах. Три человека получили тяжелые травмы. Предварительно, у автобуса могли отказать тормоза.