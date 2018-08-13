СМИ обвинили Google в хранении данных о местоположении пользователей

AP опубликовало расследование, согласно которому ряд сервисов Google, включая поисковик, карты и погодные виджеты, хранят данные о местоположении пользователей, даже если те отключили функцию геолокации. В самой компании заявили, что юзерам все еще доступен контроль над всей своей информацией.

Как следует из результатов расследования агентства Associated Press, на iPhone, а также девайсах с Android многие сервисы Google хранят данные о местоположении пользователей, даже если режим геолокации выключен. Внимание на публикацию обратил "Коммерсант".

Отмечается, что информация может сохраняться при работе Google Maps, ряда погодных виджетов, а также - при запросах в поисковике. Данные оказываются привязаны к аккаунту конкретного пользователя.

В самой компании уже отреагировали на расследование AP, заявив, что юзерам всегда предоставляются средства контроля, при помощи которых можно ограничить доступ к своей истории или вовсе выключить подобную функцию.

Ранее Европейская комиссия оштрафовала Google по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств Android на 4,3 миллиарда евро. После этого президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Евросоюз "перехитрил США, но ненадолго".