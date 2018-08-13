ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших при обрушении платформы в Испании выросло до 377 человек

20:53
  • понедельник
  • 13 августа 2018

В результате обрушения деревянной платформы во время концерта в испанском городе Виго пострадали по меньшей мере 377 человек. Семеро пока остаются в больницах. Полиция начала расследование инцидента.

Власти испанского города Виго сообщили, что в результате обрушения деревянной платформы во время концерта пострадали по меньшей мере 377 человек. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в больницах остаются семь человек.

Ранее средства массовой информации писали, что инцидент произошел во время концерта в рамках фестиваля O Marisquiño на набережной. Деревянная платформа не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате чего люди упали в воду. Погибших нет.

Полиция начала расследование инцидента. 

Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь в Испании
Скорая помощь в Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100