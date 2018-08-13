Число пострадавших при обрушении платформы в Испании выросло до 377 человек

В результате обрушения деревянной платформы во время концерта в испанском городе Виго пострадали по меньшей мере 377 человек. Семеро пока остаются в больницах. Полиция начала расследование инцидента.

Власти испанского города Виго сообщили, что в результате обрушения деревянной платформы во время концерта пострадали по меньшей мере 377 человек. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в больницах остаются семь человек.

Ранее средства массовой информации писали, что инцидент произошел во время концерта в рамках фестиваля O Marisquiño на набережной. Деревянная платформа не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате чего люди упали в воду. Погибших нет.

Полиция начала расследование инцидента.