Самолет экстренно сел в Испании из-за пассажирки, перевозившей кокаин в желудке

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Сантьяго-де-Компостела из-за плохого самочувствия 23-летней пассажирки. После приземления она была доставлена в медицинское учреждение. Как оказалось, у женщины в желудке находились 56 пакетиков кокаина.

В Испании из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолет авиакомпании Blue Panorama Airlines, следовавший из Доминиканской Республики в Милан.

Как передает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE, инцидент произошел в воскресенье. Экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку для оказания помощи 23-летней пассажирке и приземлился в аэропорту города Сантьяго-де-Компостела.

В Испании женщина была доставлена в медицинское учреждение. Как оказалось, она перевозила 56 пакетиков кокаина весом примерно по 15 граммов каждый в своем желудке.

Самолет уже вылетел в пункт назначения. Женщина, проглотившая пакетики с наркотиками, находится в больнице Сантьяго-де-Компостела. Сотрудники национальной полиции Испании ведут за ней наблюдение.