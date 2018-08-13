СМИ сообщили о новом аресте по делу об убийстве российского посла в Турции

По делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Турции арестовали жену бывшего сотрудника управления по информационным технологиям и средствам связи страны. Ее супруг также находится под стражей - его считают куратором исполнителя убийства.

В Турции по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова арестовали жену бывшего сотрудника управления по информационным технологиям и средствам связи страны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Анадолу".

Отмечается, что муж женщины ранее также был отправлен под стражу - его считают куратором исполнителя убийства и высокопоставленным членом организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре признали террористической.

26 июля сообщалось о задержании в Турции нового подозреваемого по делу об убийстве Карлова - тогда речь шла о бывшем полицейском Уфу Г., который состоял в той же террористической ячейке, что и убийца дипломата Мевлют Март Алтынташ.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Российском центре культуры в Анкаре. Стрелявший также погиб при задержании. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.