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Водитель убитых в ЦАР журналистов находится в тюрьме

21:41
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Водителя трех российских журналистов, убитых в ЦАР, поместили в тюрьму. Это было сделано из соображений безопасности. В настоящее время мужчина проходит по делу об убийстве как свидетель.

Следователи Центральноафриканской Республики сообщили, что водитель убитых россиян Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко находится в тюрьме. Как заявили РИА Новости в посольстве России в ЦАР, это было сделано, в частности, из соображений безопасности.

"Он находится в тюрьме при жандармерии в Банги. Следователи сказали, что он проходит пока как свидетель. Содержится в заключении, в том числе, чтобы обеспечить, с одной стороны, его доступность - в случае следственных действий, а с другой - чтобы его безопасность тоже соблюсти", - приводит агентство слова представителя российского посольства.

Группа российских следователей еще не приехала в ЦАР. "Мы ждем их приезда, но дата неизвестна", - добавил сотрудник дипмиссии. При этом в Банги приехала группа российских журналистов. В посольстве их проинструктировали по мерам безопасности.

3 августа в МИД России подвели первые итоги расследования. Предварительно, на Джемаля, Расторгуева и Радченко напали с целью ограбления. Те попытались оказать сопротивление - и в результате были убиты.

В миссии ООН по стабилизации в ЦАР ранее сообщили, что журналисты не связывались с ними ни перед поездкой, ни по прибытии в страну.

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