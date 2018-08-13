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ФБР уволило обещавшего помешать избранию Трампа агента

21:57
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Из ФБР уволили агента Питера Стржока, который заявлял, что помешает Дональду Трампу избраться на пост президента США. Адвокат Стржока уже заявил о нарушении права его клиента на справедливое дисциплинарное разбирательство.

Как пишет The Washington Post, из Федерального бюро расследований уволили агента Питера Стржока, который заявлял о своем намерении помешать избранию Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. Внимание на публикацию обратил "Коммерсант".

Отмечается, что соответствующий приказ был подписан 10 августа, а адвокат Стржока уже заявил о нарушении права его клиента на справедливое дисциплинарное разбирательство. Вместе с тем ранее в ФБР собирались только отстранить агента на 60 дней и понизить его в должности, но при этом все же оставить работать в ведомстве.

Вместе с тем сам Трамп у себя в Twitter написал, что Стржок был причастен к расследованию "почтового" дела Хиллари Клинтон. То следствие американский лидер назвал "совершенным обманом американцев".

В конце мая Трамп назвал ФБР "фантастической организацией", в руководстве которой нашлось место "гнилым яблокам", в частности, экс-главе ведомства Джеймсу Коми. При этом свое решение об увольнении последнего американский лидер охарактеризовал как "большую услугу" стране.

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