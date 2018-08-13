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Российские военные сбили пять беспилотников у авиабазы Хмеймим

22:13
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Российские военные сбили пять беспилотников у авиабазы Хмеймим. Воздушные цели, запущенные боевиками, были уничтожены на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет.

Российские военные в понедельник уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии, которые были запущены с подконтрольной боевикам территории, передает ТАСС.

"Воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет", - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. Он добавил, что российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

В результате обстрелов в провинциях Латакия и Хама, а также в районе населенных пунктов Маканис ад-Дувайри, Новое Алеппо, Тадеф, Эль-Богаз, Захра и районе сектора Кастелло, а также северо-западной окраины города Алеппо погибли трое военнослужащих армии Сирии, еще восемь были ранены.

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