Российские военные сбили пять беспилотников у авиабазы Хмеймим. Воздушные цели, запущенные боевиками, были уничтожены на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет.

Российские военные в понедельник уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) недалеко от авиабазы Хмеймим в Сирии, которые были запущены с подконтрольной боевикам территории, передает ТАСС.

"Воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет", - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. Он добавил, что российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

В результате обстрелов в провинциях Латакия и Хама, а также в районе населенных пунктов Маканис ад-Дувайри, Новое Алеппо, Тадеф, Эль-Богаз, Захра и районе сектора Кастелло, а также северо-западной окраины города Алеппо погибли трое военнослужащих армии Сирии, еще восемь были ранены.