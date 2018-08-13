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Минфин предложил ввести в России экологический налог

22:23
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Минфин предложил ввести в России экологический налог, дополнив им Налоговый кодекс страны. Он призван заменить платежи за негативное воздействие на окружающую среду, которые Минфин считает неэффективными. Предложенные меры, по планам ведомства, позволят увеличить природоохранные поступления.

Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс страны главой "Экологический налог" и заменить им платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал проектов правовых актов.

"В проекте главы Налогового кодекса Российской Федерации "Экологический налог" предусмотрен экологический налог, по сути представляющий действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду", - говорится в пояснительной записке. 

В ведомстве отметили низкую эффективность действующих плат, которые взимаются за загрязнение окружающей среды, и добавили, что предложенные меры позволят увеличить природоохранные поступления.

Ранее сообщалось, что Минфин примет решение о распределении налогов самозанятых граждан в сентябре. К этому времени законопроект будет доработан и вынесен на обсуждение. В частности, будет решаться вопрос о том, в какие именно фонды начнут распределяться средства.

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