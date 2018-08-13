Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США объемом 716 миллиардов долларов на 2019 финансовый год. Число военнослужащих вырастет на 16 тысяч, их денежное довольствие увеличат на 2,6 процента. Также в новом бюджете заложен пункт о продолжении оказания военной помощи Украине.

На военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиардов долларов на 2019 финансовый год, который начинается в США с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, число военнослужащих вырастет на 16 тысяч, при этом их денежное довольствие увеличат на 2,6 процента.

Также в новом бюджете заложен пункт о продолжении оказания военной помощи Украине. Кроме того, там обозначен ряд мер по противодействию России в военной сфере.

Ранее сообщалось, что член Республиканской партии Линдси Грэм и еще трое его коллег разработали новый проект антироссийских санкций, в котором Россию предлагается признать "государством-спонсором терроризма". Также там обозначается предложение о запрете на операции в США семи российским банковским структурам.