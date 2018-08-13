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Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год

22:41
  • понедельник
  • 13 августа 2018

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США объемом 716 миллиардов долларов на 2019 финансовый год. Число военнослужащих вырастет на 16 тысяч, их денежное довольствие увеличат на 2,6 процента. Также в новом бюджете заложен пункт о продолжении оказания военной помощи Украине.

На военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиардов долларов на 2019 финансовый год, который начинается в США с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, число военнослужащих вырастет на 16 тысяч, при этом их денежное довольствие увеличат на 2,6 процента. 

Также в новом бюджете заложен пункт о продолжении оказания военной помощи Украине. Кроме того, там обозначен ряд мер по противодействию России в военной сфере.

Ранее сообщалось, что член Республиканской партии Линдси Грэм и еще трое его коллег разработали новый проект антироссийских санкций, в котором Россию предлагается признать "государством-спонсором терроризма". Также там обозначается предложение о запрете на операции в США семи российским банковским структурам.

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