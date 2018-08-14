Украине предрекли колоссальный ущерб из-за прекращения торговли с Россией

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев ждет колоссальный ущерб в случае разрыва торговых отношений с Москвой. По его словам, только от транзита газа украинская сторона потеряет до трех миллиардов долларов в год.

Украину ждет колоссальный ущерб в случае разрыва торговых отношений с Россией, уверен бывший украинский министр экономики Виктор Суслов. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", передает РИА Новости.

Так экономист прокомментировал слова экс-президента Украины Виктора Ющенко, который посетовал на наличие тесных экономических связей между Киевом и Москвой.

"Предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения — это предложение, которое нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев. Если прекратить эту торговлю, то только от транзита газа мы потеряем до трех миллиардов долларов в год — только по одной единственной позиции, так что предложение Ющенко, мягко говоря, неумное", — сказал Суслов.

По его словам, Москва продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Киева. "Суслов подчеркнул, что такая ситуация дает Украине значительный рынок для сбыта своих товаров, а также возможность закупать то, что критически важно для этой страны.

"Украина покупает у России ядерное топливо, большую часть его, и это важно для работы атомных электростанций, производящих на Украине более половины электроэнергии. Остановка этих станций означала бы полную катастрофу. Ну и много других примеров", — сказал экономист.

Суслов напомнил, что украинская сторона уже испытала на себе последствия от прекращения сотрудничества с Россией в ряде отраслей.

"Есть примеры, где сотрудничество прекращено, например, в космической отрасли. В итоге Украина, к сожалению, прекратила выпускать ракеты и не участвует в запуске космических аппаратов. Или в авиационной — и уже три года Украина не может произвести ни одного самолета", — сказал он.