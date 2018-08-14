Дипломаты рассказали о состоянии пострадавших в Таджикистане россиян

Четверо из 10 россиян, которые пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане, находятся в тяжелом состоянии.

Посольство России в Таджикистане рассказало о состоянии альпинистов, которые пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8, сообщает РИА Новости.

Всего в медучреждения Душанбе были доставлены 10 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще четверых пострадавших средней степени тяжести, двое отказались от госпитализации.

12 августа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку при транспортировке альпинистов в базовый лагерь, который находится в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,5 тысячи метров. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

По предварительным данным, причиной трагедии стали сложные погодные условия - сильный ветер и плохая видимость.