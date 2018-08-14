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Россияне рассказали о губительных последствиях августовского путча

08:48
  • вторник
  • 14 августа 2018

Не менее 38% опрошенных "Левада-центра" считают, что августовский путч 1991 года имел гибельные последствия для страны и народа. Кроме того, в правильность действий первого президента России Бориса Ельцина верят только 10% опрошенных.

Августовский путч 1991 года является трагическим событием в представлении 38% россиян. Об этом пишет газета "Известия".

Именно столько участников опроса "Левада-центра" считают, что то событие имело гибельные последствия для нашей страны и народа. Для 36% респондентов путч стал просто эпизодом противостояния в высшем руководстве государства. 6% опрошенных назвали те события победой демократической революции, покончившей с властью КПСС.

Кроме того, 53% респондентов считают, что в те дни никто из выступивших не был прав — ни Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), ни Борис Ельцин и представители демократических сил. 13% участников опроса полагают, что правы были члены комитета. А в правильность действий первого президента России верят 10% опрошенных.

19 августа 1991 года ГКЧП объявил в СССР чрезвычайное положение на шесть месяцев. После этого в Москву были введены войска. Члены самопровозглашенного органа власти рассчитывали укрепить собственные позиции, полагают 23% россиян. По мнению 19% участников опроса "Левада-центра", это было сделано для того, чтобы предотвратить распад Советского Союза, но при этом четкой программы у ГКЧП не было, считают еще 19%.

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Танк, стоящий на одной из улиц Москвы во время августовского путча 1991 года
Танк, стоящий на одной из улиц Москвы во время августовского путча 1991 года
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