Роспотребнадзор выступил против возвращения пива на стадионы

Роспотребнадзор выступил против возврата пива на стадионы. В ведомстве пояснили, что подобный шаг будет способствовать алкоголизации населения.

Пиво не должно продаваться на стадионах, уверены в Роспотребнадзоре. Об этом пишет газета "Известия".

Там уверены, что подобный шаг будет способствовать алкоголизации населения.

В пресс-службе Минэкономразвития рассказали, что принимать решение по вопросу продажи пива на стадионах можно после проведения анализа практики по реализации напитка на Кубке конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу в 2018 году.

По словам члена экспертного совета при правительстве России Дарьи Халтуриной, употребление алкоголя значительно повысит риски травматизма и насилия среди болельщиков, а также среди прохожих, которые попадут под руку нетрезвым фанатам. Она добавила, что ситуация с ЧМ-2018 не может быть показательной.

Ранее в августе вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что в правительстве прорабатывается вопрос о разрешении продажи пива на стадионах. Решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие месяцы.

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия за последние 10 лет много сделала для борьбы с алкоголизмом. А разрешение на продажу пива на стадионах может перечеркнуть эти усилия.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить продавать пиво на стадионах. По его словам, мужчины любят пенный напиток.

Запрет на реализацию пива на стадионах действует в России с 2005 года.