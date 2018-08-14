Тарифы ЖКХ в 2019 году будут повышаться два раза

В связи с увеличением ставки НДС до 20% Минэкономразвития предлагает повышать тарифы на ЖКХ в 2019 году в два этапа: 1 января и 1 июля. По мнению чиновников, это "предотвратит негативные тарифные последствия".

Минэкономразвития предложило повышать тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа, учитывая при этом прогноз по инфляции, сообщает РБК.

На данный момент тарифы индексируются раз в год - 1 июля, а на 1 января они не могут быть выше, чем на 31 декабря предыдущего года.

В условиях роста ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18%до 20% МЭР предлагает с 1 января 2019 года повысить тарифы на 1,7%, а с 1 июля скорректировать их таким образом, чтобы общий рост платежей для россиян "оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию". Ориентир Центробанка по инфляции в этом году - 4%, однако, по подсчетам МЭР, инфляция усилится до 4,3% в условиях роста НДС.

Расходы коммунального комплекса в следующем году могут вырасти на 16 миллиардов рублей из-за повышения НДС, отметили в Минэкономразвития.

На данный момент предложение МЭР прорабатывается в Минэнерго, Минстрое и ФАС. Окончательного решения пока нет.

Закон о повышении НДС с 18 до 20 % был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале августа. Он вступит в силу с 1 января 2019 года. Согласно оценке профильных ведомств, мера должна обеспечить поступление более 600 миллиардов рублей в бюджет ежегодно.