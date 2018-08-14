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На северо-западе столицы нашли обгоревшие тела двух человек

08:43
  • вторник
  • 14 августа 2018

В лесопарковой зоне на северо-западе столицы нашли обгоревшие тела двух человек. На них были обнаружены колото-резанные ранения.

На северо-западе столицы в лесопарковой зоне нашли обгоревшие тела двух мужчин. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Информация об обнаружении тел в районе улицы Маршала Воробьева поступила в полицию поздно вечером 13 августа. 

"По указанному адресу, в лесопарковой зоне, найдены обгоревшие трупы двоих неизвестных мужчин. На телах обнаружены колото-резаные ранения", - рассказал источник.

По его словам, в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тела доставлены в морг. 

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