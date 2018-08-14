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Совфед: обвинения в невыполнении Договора по открытому небу не имеют оснований

09:07
  • вторник
  • 14 августа 2018

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия неукоснительно выполняет Договор по открытому небу. По его словам, обвинения США в адрес России не имеют оснований.

Обвинения США в адрес России о невыполнении Договора по открытому небу не имеют оснований. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгения Серебренникова. 

Согласно новому оборонному бюджету США, подписанному накануне президентом Дональдом Трампом, Вашингтон замораживает сотрудничество с Москвой в рамках Договора по открытому небу до тех пор, пока российская сторона не вернется к его соблюдению. 

"Обвинения США в наш адрес совершенно не обоснованны. Россия поступает в полном соответствии с договоренностями и их сроками - так же, как и с договором об уничтожении химоружия", - заявил Серебренников.

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