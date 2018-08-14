В Белом доме связали падение турецкой лиры с отходом от демократии

В Белом доме считают, что падение курса национальной валюты Турции связано с тем, что Анкара отходит от "либеральной демократии". Ранее турецкая лира подешевела к американскому доллару более чем на 40% на фоне повышения пошлин на алюминий и сталь.

В Белом доме назвали причину падения курса турецкой лиры, сообщает "Газета.Ru".

"На мой взгляд, если взглянуть на историю, когда страна теряет связь с либеральной демократией, не знаешь, что будет происходить с экономикой дальше", - заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

По его словам, падение курса турецкой лиры на 40% говорит о том, что в стране не в порядке многие основные экономические показатели.

Ранее США приняли решение повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции, что спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры. На данный момент турецкая национальная валюта подешевела к американскому доллару более чем на 40 процентов.