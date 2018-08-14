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В США мужчина на самолете врезался в собственный дом

09:25
  • вторник
  • 14 августа 2018

Во вторник со дна Байкала планируют поднять гидросамолет, затонувший в озере в понедельник. Он пошел ко дну в Ольхонском районе, пилот не пострадал.

По предварительным данным, амфибия не успела взлететь, у нее оторвался один из поплавков, из-за чего возник крен и самолет вместо того, чтобы взмыть в воздух, нырнул в воду. Летательный аппарат, который принадлежит частному лицу, находится на небольшой глубине, рассказал "ТВ Центр". Сейчас в причинах инцидента разбираются следователи.

Еще одно авиапроисшествие случилось в США. В штате Юта мужчина, управляя легкомоторным самолетом, врезался в собственный дом. В тот момент там были его жена с ребенком. Они не пострадали, успев выбраться из здания до того, как начался сильный пожар. Пилот погиб. Судя по всему, находившийся за штурвалом сделал это намеренно. Ранее мужчину задержали по подозрению в домашнем насилии, но затем отпустили под залог. Он собрал вещи и ушел из дома. Здание почти полностью разрушено.

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