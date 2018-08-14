В центре Москвы нашли тело мужчины с ножевым ранением

Тело мужчины с ножевым ранением груди обнаружено в беседке в центре Москвы. На момент обнаружения мужчина был мертв примерно 12 часов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В центре Москвы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром 13 августа в службу "02" поступила информация от граждан о том, что в беседке в Большом Демидовском переулке лежит человек без признаков жизни.

Позднее сотрудники полиции обнаружили там тело гражданина 1975 года рождения с колото-резаной раной в области груди.

На момент обнаружения мужчина был мертв примерно 12 часов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве.