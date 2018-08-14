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В Москве нарушитель ПДД набрал штрафов на 500 тысяч рублей

10:15
  • вторник
  • 14 августа 2018

В Москве задержан водитель Hyundai Solaris за неуплату штрафов за превышение скорости на 500 тысяч рублей. Ему грозит наказание в виде двукратного увеличения суммы штрафов.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Москве 34-летнего водителя, который не уплатил штрафы на 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

"В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что с января по апрель 2018 года 34-летний водитель Hyundai Solaris более 200 раз нарушил скоростной режим", - сказали в ГУ МВД.

Мужчине грозит административный штраф в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа. Автомобиль задержанного помещен на специализированную автостоянку.

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