В Москве нарушитель ПДД набрал штрафов на 500 тысяч рублей

В Москве задержан водитель Hyundai Solaris за неуплату штрафов за превышение скорости на 500 тысяч рублей. Ему грозит наказание в виде двукратного увеличения суммы штрафов.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Москве 34-летнего водителя, который не уплатил штрафы на 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС. "В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что с января по апрель 2018 года 34-летний водитель Hyundai Solaris более 200 раз нарушил скоростной режим", - сказали в ГУ МВД. Мужчине грозит административный штраф в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа. Автомобиль задержанного помещен на специализированную автостоянку.