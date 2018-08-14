Китай сделал представление США из-за нового оборонного бюджета

Некоторые положения оборонного бюджета США являются вмешательством во внутренние дела Китая, заявили в Минобороны КНР. В связи с этим Пекин сделал представление Вашингтону.

Положения оборонного бюджета США, которые касаются Китая, преувеличивают степень конфронтации между двумя странами, заявили в Минобороны КНР.

"Касающиеся Китая положения этого законопроекта пронизаны мышлением эпохи холодной войны, сгущают краски по поводу китайско-американской конфронтации, а также вмешиваются во внутренние дела КНР", - приводит заявление ведомства ТАСС.

В связи с этим, Пекин уже сделал представление Вашингтону, передает РИА Новости.

Также в ведомстве подчеркнули, что положения американского оборонного бюджета нарушают достигнутые между правительствами Китая и США договоренности по Тайваню. В КНР уверены, что это "подрывает атмосферу развития отношений между двумя государствами и их вооруженными силами".

"Мы твердо выступаем против того, чтобы любое государство устанавливало какую-либо форму официальных обменов и военного сотрудничества с Тайванем. Эта позиция ясна. Мы никогда не позволим кому-либо, когда-либо и в какой угодно форме отделить Тайвань от Китая", - отмечается в заявлении китайского Минобороны.

Накануне, 13 августа, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США объемом 716 миллиардов долларов на 2019 финансовый год. Согласно документу, число военнослужащих вырастет на 16 тысяч. Их денежное довольствие увеличат на 2,6%.

Также в принятом законе США назвали Китай, Россию, Иран и КНДР своими противниками, в том числе в киберсфере. А еще в законе предписывается реализовывать меры по развитию возможностей США по нанесению "быстрого удара обычными видами вооружения", что объясняется разработкой гиперзвукового оружия в России и Китае.