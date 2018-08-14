ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участок Филевской линии на выходных закроется на ремонт

10:42
  • вторник
  • 14 августа 2018

Участок Филевской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" будет закрыт 18 и 19 августа в связи с ремонтом. Движение восстановят в понедельник, 20 августа, в 5:30 утра.

В Москве на выходных вновь закроют участок Филевской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" в связи с ремонтными работами, сообщает агентство "Москва".

Будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Для пассажиров пустят специальные наземные маршруты - "КМ1" (свяжет станции "Киевская" и Кунцевская") и "КМ2"(будет курсировать между станциями метро "Багратионовская" и "Фили").

Движение на участке Филевской ветки будет восстановлено в понедельник, 20 августа, в 5:30 утра.

С начала 2018 года на Филевской линии идут работы по обновлению путевой инфраструктуры.

Читайте также:
Главное сегодня
Открытая часть Филевской ветки метро
Открытая часть Филевской ветки метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100