Участок Филевской линии на выходных закроется на ремонт

Участок Филевской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" будет закрыт 18 и 19 августа в связи с ремонтом. Движение восстановят в понедельник, 20 августа, в 5:30 утра.

В Москве на выходных вновь закроют участок Филевской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская" в связи с ремонтными работами, сообщает агентство "Москва".

Будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Для пассажиров пустят специальные наземные маршруты - "КМ1" (свяжет станции "Киевская" и Кунцевская") и "КМ2"(будет курсировать между станциями метро "Багратионовская" и "Фили").

Движение на участке Филевской ветки будет восстановлено в понедельник, 20 августа, в 5:30 утра.

С начала 2018 года на Филевской линии идут работы по обновлению путевой инфраструктуры.