Земфира возьмется за альбом, чтобы не играть концерты

Российская рок-исполнительница Земфира заявила, что собирается писать альбом. На своей странице в соцсети она сообщила, что не хочет заниматься концертной деятельностью.

Российская рок-исполнительница Земфира собралась писать альбом. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поняла , что играть концерты не хочу ,но музыку люблю. Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю", - говорится в сообщении.

Предыдущий альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году.