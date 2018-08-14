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Земфира возьмется за альбом, чтобы не играть концерты

10:36
  • вторник
  • 14 августа 2018

Российская рок-исполнительница Земфира заявила, что собирается писать альбом. На своей странице в соцсети она сообщила, что не хочет заниматься концертной деятельностью.

Российская рок-исполнительница Земфира собралась писать альбом. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поняла , что играть концерты не хочу ,но музыку люблю. Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю", - говорится в сообщении.

Предыдущий альбом Земфиры "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. 

 

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