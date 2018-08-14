Сирийские беженцы возвращаются на родину из Ливана

В Сирии российские ПВО отразили новую атаку беспилотников боевиков. За сутки зенитные орудия сбили пять летательных аппаратов. Они приближались к пункту базирования Хмеймим со стороны зоны деэскалации в Идлибе. Территорию, подконтрольную боевикам, по гуманитарным коридорам ежедневно покидают сотни сирийцев. Всё больше беженцев возвращаются в свои дома из-за границы.

Сирийско-ливанская граница. На трассе Дамаск - Бейрут расположен пункт пропуска беженцев "Джейдет-Ябус". За две недели работы коридора через него прошло 2500 сирийцев, решивших вернуться на родину, рассказал "ТВ Центр". Всего на границе пять таких контрольно-пропускных пунктов.

"У меня 16 детей и внуков. Мы жили в Ливане в общежитии для беженцев. Было очень трудно. Я думал уже не дождусь этого дня", - рассказал один из вернувшихся сирийцев Ахмед Садди.

И таких историй – тысячи. Все эти люди бежали от войны. Полагали, за границей спокойнее. Но лучшую долю обрели далеко не все. Лагеря для беженцев, голод, работа на износ и болезни – вот, чем запомнятся последние несколько лет вынужденным переселенцам. У многих появились дети, не знающие своей настоящей родины.

Такую картину увидишь не часто – в Сирии десант журналистов со всего мира: Греция, Германия, Великобритания и Китай. Возможность увидеть, как арабская республика возвращается к мирной жизни, иностранным репортерам предоставило российское министерство обороны – исключительная открытость. Представители СМИ посещают города и территории, где совсем недавно шли бои, и куда сегодня возвращаются мирные жители. Прямо на ливанской границе – десятки интервью с теми, кто так хочет попасть домой.

"За два года ситуация изменилась кардинально, здесь стало спокойнее. Этому можно только радоваться", - отметил корреспондент греческого ТВ "Мега" Афанасий Авгеринус.

Школа на 1400 учеников в районе Ялда откроется к учебному году. Российские военные привезли стройматериалы для ремонта. В годы войны большое здание боевики переоборудовали под свой штаб. Непростой процесс обратного превращения укрепсооружения в храм науки зафиксировали немецкие журналисты.

"Более чем семьсот тысяч сирийцев сейчас как беженцы находятся в Германии. И люди понимают, что здесь уже мир, и они могут и вернуться", - рассказал корреспондент немецкого телеканала "Вельд".

Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон раздают продукты. Гуманитарные акции проводят в небольших городках и лагерях для беженцев. Зарубежные корреспонденты фиксируют все детали. Впереди у репортеров ещё несколько дней работы в арабской республике и несколько точек на карте. Свою историю войны готовы рассказать жители Хамы, Хомса и Алеппо.

Павел Прокопенко, Алексанадр Козликин, "ТВ Центр", Сирия