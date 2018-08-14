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Италия и Мальта отказываются принять судно с мигрантами

11:46
  • вторник
  • 14 августа 2018

Ситуация вокруг судна "Аквариус" с мигрантами на борту вновь грозит обернуться общеевропейским скандалом. В настоящее время на корабле находятся 140 выходцев с африканского континента.

Их подобрали на прошлой неделе у берегов Ливии. С тех пор судно не может причалить, рассказал "ТВ Центр". Оно находится в акватории между Италией и Мальтой. Обе страны отказались его принять. Подобным образом, они ведут себя уже не в первый раз, что вызывает раздражение других европейцев. О проблеме "Аквариуса" высказались представители Франции и Испании. Они призвали поскорее открыть для мигрантов какой-либо порт. Правда, оговорились, что сами сделать это не готовы.

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