Российские гимнасты вернулись после триумфального выступления на ЧЕ

Российские спортсмены вернулись домой с чемпионата Европы по летним видам спорта. Наша сборная стала триумфатором этих соревнований. Лидерство в медальном зачёте закрепила победа российских гимнастов. Они завоевали 9 медалей, из них четыре золотых.

Они спят практически на ходу – после недельного напряжения, нагрузок и запредельных эмоций мужская сборная по спортивной гимнастике вернулась домой, сообщил "ТВ Центр". На чемпионате Европы по летним видам спорта сборная России завоевала больше всех медалей, как по общему числу – у наших 9 наград, так и высшего достоинства – четыре золота.

"Мы первая сборная команда, которая выиграла три чемпионата Европы подряд, поэтому принципиально было только золото. Серебро, конечно же, нас не устроило. И то, что принципиальный соперник – Великобритания – выступала у себя дома", - рассказал член сборной России по спортивной гимнастике Николай Куксенков.

По общему числу медалей на втором месте сборная Франции, замыкают тройку лидеров бельгийцы.

"Соперники были достойные, как и всегда: команды Британии, Швейцарии. Они показали хороший результат. Но мы были сильнее в некоторых моментах", - пояснил серебряный призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике Давид Белявский.

Социальные сети переполняли комплименты и слова поддержки. Спортсменов подбадривали болельщики, родные и друзья. Но самая главная оценка результата – из уст тренера.

"Это очень грамотные ребята. Очень умные ребята, очень талантливые ребята. Они все время совершенствуются", - сказал старший тренер мужской команды России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов.

Серебро у Давида Белявского, бронза у Дмитрия Ланкина. Артур Далалоян – самый результативный атлет мужской сборной. Золото в командном многоборье дополнил лучшим результатом в опорном прыжке и в упражнении на брусьях. А еще – бронзовой медалью в вольных упражнениях. Позади месяц подготовки и строгая дисциплина. Впереди – неделя заслуженного отдыха, и можно позволить себе немного нарушить режим.

"Я очень люблю итальянскую кухню, например. Очень люблю все виды пасты, пиццу, лазанью. У меня прям слюни текут. Несмотря на то, что я хочу спать, лазанью я бы предпочел сейчас больше", - рассказал заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, чемпион Европы 2017 года Артур Далалоян.

Но долго отдыхать не получится. Скоро снова в спортивный зал, готовиться к главному состязанию, который определит участников Олимпийских игр, к чемпионату мира.

Анастасия Мартынова, Павел Винокуров и Александр Марченко, "ТВ Центр", Москва