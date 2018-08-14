Собянин открыл диагностический центр для хронических больных на базе ГКБ№52

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику и консультативно-диагностический центр, построенный на территории городской клинической больницы №52.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую поликлинику и консультативно-диагностический центр на территории ГКБ№52. Об этом сообщил TVC.ru.

По словам мэра, благодаря новой программе, реализуемой в московском здравоохранении, около 200 тысяч пожилых жителей столицы будут находиться под особым контролем врачей поликлиник.

"Проект реализуется второй год, и сегодня в него вовлечены около 200 тысяч пациентов. Это в основном пожилые люди пенсионного возраста с тремя и более хроническими заболеваниями", - рассказал Собянин.

По его словам, до реализации этого проекта пожилым людям с множеством хронических заболеваний приходилось посещать участкового врача до 30 раз в год. Сейчас для хронических больных созданы специальные участки, где врачи работают индивидуально с каждым пациентом.

"Намечается индивидуальный график лечения, врач постоянно находится на телефоне с больным.

Это серьезным образом разгрузило участки с одной стороны, с другой – улучшило качество оказания помощи", - пояснил мэр.

Собянин отметил важность данного проекта для столицы. Мэр выразил надежду, что в дальнейшем инициатива будет "оттачиваться", и все меньше людей будут страдать хроническими заболеваниями.

"Очень важно, чтобы пожилые люди чувствовали себя защищенными, чувствовали особое внимание врачей", - подчеркнул глава города.

В ходе посещения новой поликлиники мэру также показали кабинет профилактики инфарктов и инсультов, городской нефрологический центр, а также открытую реанимацию и центр экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Кроме того, в ходе посещения корпуса мэр посетил кабинет профилактики инфарктов и инсультов, городской нефрологический центр, а также открытую реанимацию и центр экстракорпоральной мембранной оксигенации.