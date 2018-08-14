Названы самые комфортные для проживания города мира

Австрийская Вена признана самым комфортным для проживания городом мира. На втором месте расположился австралийский Мельбурн, на третьем – японская Осака.

Британское издание The Economist обнародовало свой ежегодный рейтинг Global Liveability Ranking 2018, который выявляет самые комфортные для проживания города, сообщает "МИР24".

Эксперты учитывали уровень здравоохранения города, стабильность, безопасность, развитие городской среды, образование и культуру.

В рейтинг вошли 140 городов. Первое место досталось столице Австрии – Вене. На втором месте расположился австралийский Мельбурн, на третьем – японская Осака, на четвертом – канадский Калгари и на пятом – австралийский Сидней.

Москва и Санкт-Петербург оказались на 68-й и 70-й позициях соответственно. Последнее место занял сирийский Дамаск, чуть лучше него оказались Дакка (Бангладеш) и Лагос (Нигерия).