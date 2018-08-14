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"Натали Турс" официально объявила о приостановке деятельности

11:03
  • вторник
  • 14 августа 2018

Туроператор "Натали Турс" приостановила свою деятельность. Ранее у компании возникли проблемы с выполнением обязательств перед партнерами из-за чего у многих туристов сорвались поездки.

Туроператор "Натали Турс" официально объявил о приостановке своей деятельности, говорится в сообщении на сайте компании.

29 июня "Натали Турс" разослала туристическим агентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам. Оператор мотивировал это необходимостью снижения издержек от недозагруженных чартеров. 4 июля компания аннулировала все туры, в том числе оплаченные, вплоть до 30 сентября.

В РСТ отметили, что "Натали Турс" продала около десяти тысяч туров на общую сумму порядка 15 миллионов долларов. При этом финансовых гарантий в размере 156,5 миллиона рублей не хватит на выплаты всем пострадавшим.

16 июля туроператором "Натали Турс" заинтересовались следственные органы. 20 июля начала проверку столичная прокуратура.

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