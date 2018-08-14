Глава "Натали Турс" отрицает приостановку деятельности компании

Глава "Натали Турс" опроверг сообщение о том, что компания приостановила свою деятельность. Туроператор намерен возобновить работу с 1 октября.

Глава туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев опроверг приостановку деятельности компании, сообщает РИА Новости.

Утром во вторник, 14 августа, сайте "Натали Турс" появилось сообщение, что туроператор приостановил свою операционную деятельность.

"Скоро информация на сайте будет скорректирована. Речь идет только о той информации, которая уже есть на рынке с 4 июля. Мы продолжаем деятельность компании, работать с реестром клиентов, и с 1 октября мы планируем возобновить деятельность. Как об этом и говорилось раньше", - заявил Воробьев.

В свою очередь в ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" сообщили, что заявление компании "Натали Турс" о приостановке операционной деятельности не поможет клиентам получить выплаты из финансовых гарантий.

"Туроператор приостановил операционную деятельность, но не остановил в соответствии с законом туроператорскую деятельность. Это ничего не значит - только то, что компания не берет на себя новых обязательств", - передает "Интерфакс".

29 июня "Натали Турс" разослала туристическим агентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам. Оператор мотивировал это необходимостью снижения издержек от недозагруженных чартеров. 4 июля компания аннулировала все туры, в том числе оплаченные, вплоть до 30 сентября.

В РСТ отметили, что "Натали Турс" продала около десяти тысяч туров на общую сумму порядка 15 миллионов долларов. При этом финансовых гарантий в размере 156,5 миллиона рублей не хватит на выплаты всем пострадавшим.

16 июля туроператором "Натали Турс" заинтересовались следственные органы. 20 июля начала проверку столичная прокуратура.