Инцидент у парламента Британии расследует контртеррористическое подразделение

Антитеррористическое подразделение правоохранительных органов Великобритании занялось расследованием инцидента с автомобилем у здания парламента в Лондоне. Об этом сообщает полиция британской столицы в своем Twitter.

"Антитеррористическое подразделение лондонской полиции проводит расследование инцидента у Вестминстерского дворца, однако мы рассматриваем самые разные версии", - говорится в микроблоге.

While we are keeping an open mind, the Met's Counter-Terrorism Command is leading the investigation into the #Westminster incident.