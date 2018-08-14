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Инцидент у парламента Британии расследует контртеррористическое подразделение

11:51
  • вторник
  • 14 августа 2018

Инцидент с автомобилем у парламента Великобритании расследует антитеррористическое подразделение правоохранительных органов. Известно, что в результате ДТП пострадали два человека.

Антитеррористическое подразделение правоохранительных органов Великобритании занялось расследованием инцидента с автомобилем у здания парламента в Лондоне. Об этом сообщает полиция британской столицы в своем Twitter.

"Антитеррористическое подразделение лондонской полиции проводит расследование инцидента у Вестминстерского дворца, однако мы рассматриваем самые разные версии", - говорится в микроблоге.

Между тем, по данным "Интерфакса", в результате ДТП пострадали два человека. Они не получили серьезных ранений, но их все равно госпитализировали.

Ранее в Лондоне автомобиль врезался в заграждение у парламента Великобритании. Сотрудники полиции окружили машину и задержали мужчину, который был за ее рулем.

На улицах в районе Милбанк, у Парламент-сквера и парка Виктория тауэр гарденс выставлены полицейские кордоны.

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