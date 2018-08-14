Эрдоган планирует запретить поставки iPhone в Турцию

Турция может объявить бойкот электронной продукции из США. Об этом рассказал президент Республики Реджеп Эрдоган. Он, в частности, отметил, что альтернативой для американских смартфонов iPhone могут стать корейские телефоны от Samsung.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара бойкотирует электронную продукцию производства США. Об этом он заявил во время выступления, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

"Америка экономически нападает не только на нас, но на Китай и Россию, Иран и Европу. Даже на Канаду. Но против нас начата операция. Мы будем бойкотировать американскую электронику. У них есть iPhone, но есть ведь и Samsung", - подчеркнул он.

Также Эрдоган напомнил и о местной марке телефонов Venus Vestel.

Ранее турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. С начала 2018 года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. 10 августа произошло обострение кризиса, когда президент США Дональд Трамп объявил о повышении вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно.