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По факту поджога церкви в Карелии возбуждено второе уголовное дело

12:25
  • вторник
  • 14 августа 2018

СК возбудил дело об умышленном уничтожении имущества после поджога Успенской церкви в Карелии. Ранее было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

Следственный комитет возбудил второе дело по факту поджога Успенской церкви в Карелии, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов России, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия".

В поджоге подозревают 15-летнего подростка, который приехал к бабушке в Кондопогу. Мальчика задержали на 30 суток и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. По данным СМИ, подросток считает себя сатанистом и поджег церковь намеренно.

10 августа в Кондопоге полностью сгорела уникальная Успенская церковь XVIII века. Храм являлся объектом культурного наследия и одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

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Сгоревшее здание церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии
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