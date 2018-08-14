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В Москве и Подмосковье на среду объявлен "желтый" уровень опасности

12:26
  • вторник
  • 14 августа 2018

Синоптики объявили "желтый" уровень опасности на 15 августа из-за риска возникновения пожаров. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит 27-29 градусов.

На среду в Москве и Подмосковье из-за опасности возникновения пожаров объявлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России. 

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, во второй половине дня в среду. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем в Москве составит 27-29 градусов, в области - 25-30 градусов. 

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