Полиция считает инцидент у парламента Британии терактом

Полиция рассматривает инцидент с автомобилем у парламента Великобритании в Лондоне, как теракт. Об этом говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Водитель автомобиля, который утром 14 августа врезался в заграждение у парламента Великобритании, подозревается в совершении теракта. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Скотланд-Ярда.

"Он был задержан по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом", - отметили там.

Задержанному около 30 лет. Его доставили в полицейский участок. Оружия в машине обнаружено не было.

Ранее стало известно, что инцидент с автомобилем у парламента Великобритании расследует антитеррористическое подразделение правоохранительных органов.

Утром, 14 августа, автомобиль врезался в заграждение у британского парламента. После этого сотрудники полиции окружили машину и задержали мужчину, который был за рулем.

В результате ДТП пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает.

По словам одного из очевидцев, машина въехала сначала в группу велосипедистов, а потом в шлагбаум, расположенный между двумя рядами железобетонных блоков, передает ТАСС.