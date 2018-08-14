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Медведев встретился в врио губернатора Новосибирской области

14:49
  • вторник
  • 14 августа 2018

Подготовку к началу учебного года в школах обсудили в Доме правительства. Премьер-министр провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Успешно работает проект по созданию новых мест в средних общеобразовательных школах, запущенный правительством, отметил "ТВ Центр". За последние три года в Новосибирской области построили более 12 школ, три из них – в этом году. Регион получил 500 миллионов рублей из Резервного фонда. Средства будут направлены на строительство ещё одного общеобразовательного учреждения. Пока мест не хватает, дети вынуждены учится во вторую смену. Проблема находится в процессе решения.

"Сейчас, к новому учебному году, будем стараться обязательно поддерживать вас в рамках национального проекта, связанного со строительством новых школ и созданием новых учебных мест, выделяя соответствующее финансирование. Надеюсь, что и вы будете у себя этим достаточно успешно заниматься", - сказал Медведев.

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