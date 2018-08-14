Лавров поблагодарил Турцию за отказ присоединиться к антироссийским санкциям

Американские санкции подрывают принципы мировой торговли. Об этом заявил Сергей Лавров в Анкаре. Там он принял участие в совещании турецких послов и провел переговоры со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Министры обсудили ситуацию в Сирии и двусторонние отношения, рассказал "ТВ Центр". Речь зашла о стратегическом партнерстве на международной арене. Лавров поблагодарил Анкару за отказ присоединиться к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что ограничения, угрозы и шантаж не могут быть основой конструктивного диалога.

"Возвращаясь к вопросу о том, как мы смотрим на политику санкций – смотрим, как на политику нелегитимную, политику незаконную, политику, продиктованную в решающей степени стремлением доминировать везде и во всем, диктовать политику, заказывать музыку в мировых делах без согласования с кем бы то ни было ради того, чтобы достигать преимуществ на мировых рынках, односторонних выгод для своего бизнеса", - заявил министр.