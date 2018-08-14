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Состояние двоих пострадавших в горах Таджикистана россиян улучшилось

14:48
  • вторник
  • 14 августа 2018

Состояние здоровья двоих россиян, пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в горах Памира, улучшилось. Их перевели из реанимации в стационар. Как сообщает наше посольство в Таджикистане, за жизни ещё двоих альпинистов борются врачи.

Всего в больницы Душанбе поступили восемь наших соотечественников, сообщил "ТВ Центр". После оказания медпомощи, врачи выписали троих россиян. Остальные от госпитализации отказались.

ЧП произошло в минувшее воскресенье. Группа альпинистов возвращалась на базу после восхождения на пик Исмаила Сомони, бывший пик Коммунизма. Это – одна из самых труднодоступных вершин республики. На высоте четырёх тысяч метров вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. В результате погибли трое российских альпинистов и два пилота из Таджикистана. Всего на борту было 18 человек, в том числе граждане Белоруссии и Испании. По предварительным данным, причиной трагедии стали сложные метеоусловия.

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Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 в горах Таджикистана
Вертолет Ми-8 в горах Таджикистана
Вертолёт Ми-8
Вертолёт Ми-8
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