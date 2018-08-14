ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Израиля осталось меньше суток на перевод залога за Евровидение

14:59
  • вторник
  • 14 августа 2018

Проведение музыкального конкурса Евровидение в следующем году под угрозой. У Израиля остаётся меньше суток, чтобы перевести средства на счет Европейского вещательного союза.

Речь идет о 12 миллионах евро – это так называемая залоговая сумма, пояснил "ТВ Центр". Срок, за который Израиль должен был перевести европейцам деньги, давно истек. В порядке исключения его продлили до 14 августа.

Премьер-министру страны уже направили ультиматум: если депозит не будет передан до конца сегодняшнего дня, то Израиль не будет проводить Евровидение. В Европейском вещательном союзе уже заявили, что подготовили резервный план и при необходимости перенесут конкурс в другую страну. Еще одна причина недовольства организаторов – обвинение в плагиате. Как заметили миллионы зрителей, песня победительницы Нетты Барзилай очень похожа на хит американской рок-группы двухтысячных годов.

Главное сегодня
Флаг Израиля
Флаг Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100