У Израиля осталось меньше суток на перевод залога за Евровидение

Проведение музыкального конкурса Евровидение в следующем году под угрозой. У Израиля остаётся меньше суток, чтобы перевести средства на счет Европейского вещательного союза.

Речь идет о 12 миллионах евро – это так называемая залоговая сумма, пояснил "ТВ Центр". Срок, за который Израиль должен был перевести европейцам деньги, давно истек. В порядке исключения его продлили до 14 августа.

Премьер-министру страны уже направили ультиматум: если депозит не будет передан до конца сегодняшнего дня, то Израиль не будет проводить Евровидение. В Европейском вещательном союзе уже заявили, что подготовили резервный план и при необходимости перенесут конкурс в другую страну. Еще одна причина недовольства организаторов – обвинение в плагиате. Как заметили миллионы зрителей, песня победительницы Нетты Барзилай очень похожа на хит американской рок-группы двухтысячных годов.