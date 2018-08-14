Лукашенко обвинил правительство в "пофигическом" отношении к его поручениям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал подготовить предложения по замене руководства правительства, так как оно "пофигически относится к поручениям президента".
Белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал заменить руководство правительства страны, сообщает агентство БелТА.
Лукашенко считает, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства".
"На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно", - заявил президент Белоруссии.
Агентство сообщает, что Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.
"Он сидел, не мог отремонтировать крышу - выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?", - возмутился Лукашенко.