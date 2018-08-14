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Лукашенко обвинил правительство в "пофигическом" отношении к его поручениям

13:18
  • вторник
  • 14 августа 2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал подготовить предложения по замене руководства правительства, так как оно "пофигически относится к поручениям президента".

Белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал заменить руководство правительства страны, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко считает, что единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства".

"На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно", - заявил президент Белоруссии.

Агентство сообщает, что Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.

"Он сидел, не мог отремонтировать крышу - выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?", - возмутился Лукашенко.

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