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Лавров рассказал о последствиях злоупотребления долларом со стороны США

13:28
  • вторник
  • 14 августа 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США злоупотребляют ролью доллара как мировой резервной валюты. По его словам, это приведет к тому, что роль американской валюты будет ослабляться.

Роль доллара США в качестве резервной валюты ослабнет, уверен глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Злоупотребление, грубейшее злоупотребление ролью американского доллара как мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать, и все больше и больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут, так сказать, на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, договороспособных партнеров с точки зрения использования валюты", - отметил Лавров во время пресс-подхода глав внешнеполитических ведомств Турции и России.

Также он отметил, что вводимые США санкции преследуют цель нарушить сотрудничество России, Ирана и Турции по Сирии. Он добавил, что "прямого увязывания с сирийским кризисом мы не видим в тех заявлениях, которые делает американская сторона, объявляя о санкциях против наших стран".

"Но в целом позиция Запада по ситуации с беженцами вызывает удивление", - отметил глава МИД России.

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