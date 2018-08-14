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Виктор Ющенко назвал украинцев рабами

13:15
  • вторник
  • 14 августа 2018

Причиной воссоединения Крыма с Россией и конфликта на востоке Украины послужило отсутствие сплоченности украинского народа, заявил бывший президент страны Виктор Ющенко. По его мнению, украинцы ведут себя как рабы.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал поведение граждан страны рабским. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на местные СМИ.

По словам экс-главы государства, у нынешнего правительства нет четкого плана действий, а также допускает ошибки в разрешении конфликта в Донбассе. Ющенко полагает, что причиной конфликта в регионе, а также воссоединения Крыма с Россией, стало отсутствие сплочённости украинского народа.

"Вы себя ведёте не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы", - заявил он.

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Виктор Ющенко назвал украинцев рабами
Виктор Ющенко назвал украинцев рабами
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